За його словами, дрони-мопеди вже зафіксовано у кількох областях.

Росія розпочала третю хвилю атак на Україну. Цього разу окупанти запустили іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Як заявив очільник Миколаївської ОВА, дрони-мопеди вже зафіксували над регіоном. Крім того, "Шахеди" полетіли в інші області.

"У нас балалайки в області літають. Увага! Взагалі не тільки у нас мопеди. Це їхня запланована третя хвиля. Рідкісні діряві негідники", - написав Кім.

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Оновлено о 20:38. В Миколаївській області оголошено повітряну тривогу. При цьому спочатку Кім оголосив про тривогу в області у ручному режимі. За даними очільника ОВА, в Миколаївській області знищено вже три дрони-камікадзе. Кім з іронією зауважив, що "діряві не вгадають жодної ноти в області".

Оновлено о 21:10. Очільник Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що в області збито чотири дрона-камікадзе "Шахед". Вони намагалися влучити в об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Дякую підрозділам ППО які завжди на сторожі нашого неба та вчергове показали свій професіоналізм", - зазначив Марченко.

Ракетна атака РФ 10 лютого: що відомо

Вночі 10 лютого Росія випустила по Україні іранські дрони з окупованих районів Запорізької області. Зафіксовано удар по Хмельницькій області.

З 4:00 ранку окупанти почали тероризувати Україну ракетами. За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, з 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ворог здійснив 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300.

Українські захисники знищили 61 крилату ракету ворога з 71 та 5 дронів-камікадзе з 7, що застосували окупанти.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що з повітря ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. Із кораблів у Чорному морі - крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".

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