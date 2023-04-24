У місті залишилися переважно люди пенсійного віку.

У Часовоярській громаді Донецької області залишається близько 10% жителів, раніше там проживало 13 тисяч людей.

Як розповів Суспільному начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус, українське місто постійно потерпає від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів. За останній тиждень звідти евакуювали понад 30 людей, деякі виїжджають самостійно.

"У Часів Ярі орієнтовно 80-85% багатоквартирних будинків містян пошкоджені. Важко простежити, скільки приватних будинків пошкоджені чи зруйновані внаслідок бойових дій, бо є райони, куди небезпечно заїжджати", - розповів він.

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Місто залишилося без світла та газопостачання, вода є лише у двох мікрорайонах, а мобільний зв'язок - у декількох місцях. Крім того, пошкоджено всі підприємства та три школи.

Часів Яр під час війни

Як повідомляв УНІАН, у січні російські загарбники вдарили по місту із реактивної системи залпового вогню. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Повідомлялося про пошкодження житлових будинків та перебиття мережі постачання електрики та газу.

За кілька днів місто знову опинилося під російським вогнем, внаслідок удару почалися пожежі у будинках та місцевій школі.

19 березня Чаус повідомив, що з міста евакуювали всіх дітей. Незабаром окупанти вкотре обстріляли його, загинула одна людина, ще одна постраждала.

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