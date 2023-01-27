Окупанти продовжують з люттю знищувати Донбас.

Увечері в п'ятницю російські окупанти повторно обстріляли житлові масиви міста Часів Яр у Донецькій області. Виникли пожежі в житлових будинках і школі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму Telegram.

"Часів Яр знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню. Росіяни завдали удару по житловому масиву. Горить тамтешня школа, багатоквартирні та приватні будинки", – повідомив він.

Інформації про постраждалих до теперішнього часу не надходило.

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"Росіяни нещадно випалюють нашу землю вогнем. Нещадно будуть і покарані - кожен окупант знайде смерть на нашій землі", – заявив Кириленко.

Російські обстріли українських міст

Вранці 27 січня, окупанти обстріляли Часів Яр, обстріл тривав понад півтори години. В результаті двоє людей загинули і щонайменше п'ятеро отримали поранення. Постраждали близько десятка будинків, місцеві установи, автомобілі.

Крім того, сьогодні в результаті обстрілу Херсона і області загинули дві жінки, п'ятеро людей поранені, кількох госпіталізували з важкими травмами.

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, на тлі масштабних ракетних атак з боку Росії поблизу захопленої росіянами Запорізької АЕС прозвучала серія потужних вибухів.

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