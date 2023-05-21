Наразі Командування Силами оборони має готові "рецепти" протидії на всі задуми ворога на цьому напрямку.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував, в якому випадку можливий відхід наших захисників з Бахмута, запевнивши, що наразі командування Силами оборони має готові "рецепти" протидії на всі задуми ворога на цьому напрямку.

В ефірі телемарафону Єдиних новин речник також пояснив мету інформаційних вкидів від ватажка російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина, що Бахмут нібито повністю тримають під контролем його найманці.

Як зазначив Череватий, протягом останнього тижня підрозділи Сил оборони на південному та північному флангах міста докладали зусиль, щоб "враховуючи всі правила військової науки, розраховуючи правильно сили та засоби, мінімально ризикуючи життям людей" контратакувати противника і просуватись. В різні дні, зауважив він, це було від 250 метрів до півтора кілометра просування.

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"Зокрема і за останню добу наші підрозділи просунулися на 200 метрів, відсунувши противника. Тому інформаційний вкид від Пригожина має декілька завдань: показати цю недоперемогу як якийсь етап і нібито досягнення", - прокоментував Череватий.

Він наголосив, що Бахмут і його герої насправді виконали свою головну роль – знищили, виснажили одне з найбільших і найбоєздатніших угруповань ворога, зокрема, злочинну організацію "Вагнера".

"І не дарма він (Пригожин) проситься відійти 25 травня. Інша справа, чи йому дадуть це зробити. Він зараз прекрасно розуміє, в якому стані бойовий дух і бойові спроможності його частин", - зазначив Череватий.

За його словами, українське командування бачить наміри ворога, знає, чого він хоче.

"У нас готові рецепти протидії на всі їх задуми. І не дивлячись на всі їхні голосні заяви ми тихо, але дуже ефективно робимо свою роботу. Все те, що зробили герої Бахмуту для знищення цього угруповання потім старицею віддасться, коли наші підрозділи, які готувалися за кордоном і в Україні, набудуть бойових спроможностей і викинуть цього деморалізованого і з вибитим бойовим потенціалом ворога за межі нашої України", - підкреслив речник Східного угруповання військ.

На запитання, чи допускає він варіанти, що наші оборонці можуть залишити місто, Череватий відповів, що це буде вирішуватись з врахуванням доцільності.

"Відхід з міста чи його оборона – це буде вирішуватись тільки з врахуванням доцільності і збереження своїх сил та засобів. Можливі різні варіанти, але це тільки на розгляді командування, яке більше ніж за рік війни показало, що воно завжди приймає максимально вірні рішення, які потім дозволяють нанести ще більшу шкоду ворогу і за потреби повернути позиції", - додав Череватий.

Ситуація у Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, 20 травня так званий "кухар" диктатора Володимира Путіна - Євген Пригожин заявив, що його "вагнерівці" "повністю тримають під контролем" Бахмут Донецької області. Після цього очільник Кремля привітав загарбників з цим "досягненням".

Водночас речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав, що наші воїни продовжують утримувати свої позиції у південно-західній частині Бахмута.

Сьогодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські воїни взяли місто Бахмут в напівоточення, що дає їм можливість знищувати російських загарбників.

Супротивник змушений оборонятися у тій частині міста, яку він контролює, написала Маляр. За її словами, просування українських воїнів у передмісті по флангах, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює росіянам перебування у Бахмуті. Заступниця міністра додала, що у місті сили оборони контролюють промислові та інфраструктурні об’єкти й приватний сектор у районі "Літак".

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