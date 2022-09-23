Заяви депутатів будуть розглянуті Міноборони РФ.

Четверо депутатів Держдуми попросилися на війну в Україні.

Про це заявив секретар Генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак.

За його словами, з проханням відправити їх "служити у складі ЗС РФ" до нього звернулися єдинороси Дмитро Хубезов, Віталій Мілонов, Дмитро Саблін і Сергій Сокол.

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Турчак додав, що Мілонов, Саблін і Хубезов з перших днів вторгнення "працюють на Донбасі, рятуючи мирних жителів від рук київського режиму. Вони добре знають, як це бути росіянином на споконвічно російській землі, окупованій неонацистами, що таке боротьба за право бути росіянином".

Заяви депутатів будуть розглянуті Міноборони РФ, повідомив Турчак.

Раніше "путінський сенатор" Андрій Турчак обіцяв, що Херсон назавжди буде Росією. А в Британії запропонували оголосити російську партію "Єдина Росія" терористичною організацією.

Нагадаємо, що полковник запасу ЗСУ Роман Світан повідомив, що протягом місяця РФ зможе підготувати на мобілізацію максимум 100 тисяч осіб.

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