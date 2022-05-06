Путінський сенатор Андрій Турчак заявив, що "жодного повернення в минуле не буде".

Секретар генради путінської партії "Єдиної Росії" Андрій Турчак прибув до Херсону, де окупанти призначили "мером" Володимира Сальдо.

"Росія тут назавжди. В цьому не має бути сумнівів. Жодного повернення в минуле не буде. Ми житимемо разом, розвиватимемо цю багату область, багату історичною спадщиною, людьми, які тут проживають", - сказав Турчак після зустрічі з Сальдо.

На запитання про статус регіону путінський сенатор запропонував не забігати вперед і сказав, що "статус у будь-якому випадку визначають мешканці". Разом з ним у Херсон приїхав очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін.

На захопленій частині Херсонщини наразі "у підвалах" перебуває близько півтисячі людей, яких окупанти катують. Раніше повідомлялося, що Росія влаштувала фільтраційні табори в окупованому Криму.

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