У нашій країні ліквідували ще 18 танків супротивника.

Втрати Росії в Україні станом на п’ятницю, 23 вересня, перетнули психологічну позначку і тепер становлять 56 060 осіб.

За добу в нашій державі ліквідували ще 550 супротивників, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.