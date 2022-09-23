В Україні ліквідували ще понад 500 загарбників / фото УНІАН (Андрій Марієнко)

Втрати Росії в Україні станом на п’ятницю, 23 вересня, перетнули психологічну позначку і тепер становлять 56 060 осіб.

За добу в нашій державі ліквідували ще 550 супротивників, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.