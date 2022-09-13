Британський депутат зазначив, що запропонував посилити тиск на Росію.

У Британії запропонували оголосити російську партію "Єдина Росія" терористичною організацією. Заява прозвучала на тлі пропозиції про заборону видачі росіянам всіх туристичних віз.

Про це заявив член комітету у закордонних справах британського парламенту, депутат Лейбористської партії Ліам Бірн після візиту до Києва.

Він назвав три причини успішного контрнаступу Збройних сил України:

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Україна веде війну за незалежність і може мобілізувати більше ресурсів;

провал військової стратегії Росії;

військова допомога Заходу.

"На сьогоднішній день Росія витратила величезні ресурси і мало що отримала і в короткостроковій перспективі не сподівається на мобілізацію для досягнення нових проривів. Пора вийти за рамки фрази "Путін повинен зазнати поразки" і встановити цілі, підкріплені зобов'язаннями з військового постачання для їх досягнення", – зазначив британський політик.

За його словами, такими цілями може бути створення безпечного повітряного простору над Україною за рахунок комплексної протиповітряної оборони, повна деокупація української території, переслідування РФ за агресію і військові злочини, стягнення репарацій і повернення всіх полонених і переміщених осіб.

"Пропоную розглянути посилення тиску на російську еліту шляхом оголошення "Єдиної Росії" терористичною організацією, як ми це зробили в разі ЕТА, "Хезболли" або ХАМАС, заборона на російські туристичні візи і сильніші гарантії для експорту (зерна), наприклад заборонена для польотів зона над Чорним морем", – підсумував Бірн.

Як раніше повідомляв УНІАН, секретар генради путінської партії "Єдиної Росії" Андрій Турчак прибув до Херсона, де окупанти призначили "мером" Володимира Сальдо.

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