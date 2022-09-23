Мобілізація в Росії схожа на збори резервістів з бойовою стрільбою, вважає експерт.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан повідомив, що протягом місяця РФ зможе підготувати на мобілізацію максимум 100 тисяч осіб.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, мобілізація в РФ більше схожа на збори резервістів з бойовою стрільбою, оскільки не оголошено воєнний стан.

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"Максимум протягом місяця вони зможуть підготувати - це 100 тисяч осіб. Тобто ось цей рух, який ми бачимо, він більше медійний. Хвилі, як такої, великої не буде. Вони будуть плавно їх відновлювати. Перші резервісти, яких зараз ми бачимо там їдуть автобусами, вони прийдуть на наш фронт як мінімум через місяць, не раніше", - сказав експерт.

Він також зазначив, що в РФ швидше за все буде кілька хвиль, по 100 тис. в півтора-два місяці.

Мобілізація в Росії - що потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, що знаходяться в запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть призвати близько 40-50 тис. резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпіровки.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тис. військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців. Експерти відзначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 млн осіб.

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