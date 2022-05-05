Радник глави МВС зазначив, що правоохоронні органи будуть працювати в ці дні в посиленому спеціальному режимі.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко дав поради громадянам України на 8-9 травня.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Перш за все, хотів би нагадати всім, що Київська область, Чернігівська область, на всіх територіях, де був ворог, категорично заборонено будь-які відвідування лісів, будь-які лісопосадки, шашлики і т.д. Ні в якому разі цього не робіть!", - сказав радник міністра внутрішніх справ, наголосивши, що на цих територіях залишається мінна небезпека.

Другий важливий момент, зі слів Денисенка, - уникати скупчень людей, зокрема, не проводити масових заходів та не відвідувати кладовища на поминальні дні.

"Важливо, щоб не було масових заходів, думаю, що в меріях це прекрасно розуміють. В деяких регіонах припадають на ці дні так звані поминальні дні, тому велике прохання до всіх - уникати будь-яких масових заходів для того, щоб не давати можливості ворогові розуміти, що є скупчення людей. Ми всі пам’ятаємо, що було на вокзалі в Краматорську", - сказав Денисенко.

Також Денисенко побажав всім зберігати здоров’я. "І останнє, що хочеться побажати всім, - це тримати здоров’я. В даному випадку це дуже важливо", - акцентував Денисенко.

Радник міністра внутрішніх справ України зазначив, що 8-9 травня всі правоохоронні органи працюватимуть у посиленому спеціальному режимі і для полегшення роботи правоохоронців закликав всіх уникати масових заходів.

"Будьте пильними… це найголовніше", - зазначив Денисенко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, до 9 травня РФ, за інформацією Міноборони, може вдатися до провокацій чи посилення обстрілів.

Вас також можуть зацікавити новини: