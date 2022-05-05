Вона триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня.

У Запоріжжі запроваджують тривалу комендантську годину. Вона триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради, в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

За словами Куртєва, дотримання комендантської години контролюватимуть правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони.

"Залишайтесь у цей період вдома. Під час комендантської години можна виходити лише до сховищ у випадку оголошення тривоги. У разі необхідності вигулу домашніх тварин, робіть це поряд з власним будинком, маючи при собі документи. Час прогулянки потрібно максимально скоротити", - наголосив в.о. мера.

Він закликав містян дотримуватися комендантської години, адже у разі появи на вулиці у невстановлений час людей можуть прийняти за диверсантів.

Куртєв також уточнив, що через комендантську годину у понеділок, 9 травня, пункти видачі гуманітарної допомоги не працюватимуть.

Ситуація в регіоні

Частина Запорізької області окупована російськими військами. Протягом останніх днів в області спостерігається активізація бойових дій з боку окупантів, які зняли частину своїх підрозділів з осади Маріуполя та перекинули на Запорізький напрямок.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по приватному житловому сектору Запоріжжя, внаслідок чого 5 людей постраждали, серед них 11-річний хлопчик.

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