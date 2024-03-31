За словами керівника ГУР, це лише припущення Макрона, їх може бути багато.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував заяви про те, що російські окупаційні війська можуть спробувати знову спробувати наступати на Київ.

Про це він заявив в ефірі телемарафону. Зокрема, на запитання ведучої щодо того, на які дані спирався президент Франції Еммануель Макрон, коли говорив, що в разі прориву росіян на Київ або Одесу французькі війська можуть опинитися в Україні, Буданов відповів: "Ви самі сказали, що це його припущення. Припущень може бути дуже багато. Знаєте, в припущеннях ми теж можемо зараз зайти в Москву. Але ж цього по факту нема".

Також очільник ГУР заявив, що станом на сьогодні на території Білорусі для нас немає жодних загроз.

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"На території Білорусі жодних загроз станом на зараз нема. І не ми не бачимо тенденції до того, щоб вони з’явились найближчим часом", - сказав він.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наземна операція з участю західних військ в Україні може бути потрібною "в якийсь момент". Таким чином він підтвердив свою заяву щодо можливого розміщення військ Заходу на території нашої держави.

Про те, що не варто виключати варіанту введення західних військ в Україну, Макрон заявив в кінці лютого. На такі слова бурхливо відреагували в Берліні та інші європейські партнери.

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