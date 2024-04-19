Українські військові перед збиттям літака тиждень чатували на нього у засідці.

Українці вперше знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який цієї ночі брав участь у черговому ударі по Україні. Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов поділився з ВВС Україна деякими деталями операції.

"Довго чекали, готувалися, зрештою змогли", - відповів Буданов на запитання про те, як вдалося збити Ту-22МЗ.

Він розповів, що українські військові кілька днів "чатували" на цей літак.

Відео дня

"Тиждень була, скажімо так, сама "засідка". Чекали, коли він вийде на потрібний рубіж", - пояснив Буданов.

Також він уточнив, що літак вразили на відстані 308 км і для його знищення використали "ті ж прийоми і ті ж засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літак А-50".

За даними ГУР, у росіян ще є літаки такого виду. Але, наголосив Буданов, "це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні", від якого "Одесі буде трошки легше зараз".

Буданов пояснив, що літаки Ту-22М3 застосовували ракети Х-22, "які, мабуть, найбільше принесли саме руйнувань по місту".

Він пояснив, що ці ракети "ніхто не міг перехопити", але ж оскільки це радянська розробка, то точність у них невисока, тому вони так часто влучали у цивільні будівлі.

Тепер росіянам доведеться шукати нові пускові рубежі для запуску ракет, і вони будуть змушені застосовувати "тільки наземні комплекси для ударів по Одесі та ракети з дальньої авіації та з моря", каже Буданов.

"Х-22, я сподіваюся, більше не побачать", - припустив керівник ГУР.

Знищення Ту-22М3 - що відомо

Сьогодні вранці Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що українські воїни вперше знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який окупанти використовують для обстрілів України.

У Головному управління розвідки Міністерства оборони України зазначили, що це перший випадок, коли літак стратегічної авіації РФ знищили під час виконання бойового завдання.

Згодом джерело УНІАН у спецслужбах також підтвердило, що Ту-22М3 було збито з радянського ЗРК С-200.

Вас також можуть зацікавити новини: