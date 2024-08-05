Захисники зіткнулись зі значними труднощами на Донецькому напрямку.

Командування 120-ї окремої бригади територіальної оборони спростувало інформацію у мережі про те, що нібито їхній підрозділ розгромили на одному з напрямків.

"В соціальних мережах активно ширяться емоційні повідомлення про те, що начебто 120 бригада розгромлена на одному з напрямків. Ці повідомлення, на жаль, поширюються родичами бійців бригади, які не володіючи ситуацією ширять неправдиві повідомлення. Потім ці пости ворожа пропаганда одразу перетравлює на власні наративи", — йдеться в дописі бригади у Facebook.

Військові зазначили, що це дезінформація і додали, що один з батальйонів бригади дійсно зіткнувся зі значними труднощами на Донецькому напрямку, але ситуація контрольована. Наші захисники отримали необхідне підкріплення і продовжують виконувати бойові завдання.

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"Наголошуємо, що чутки про розгром та колосальні втрати є брехнею та знаряддям у інформаційній війні проти України. 120 бригада територіальної оборони ЗСУ з гідністю виконує поставлені бойові задачі і продовжує захищати українську землю від ворожого вторгнення", — підсумували у 120 ОБрТрО.

Війна в Україні - поточна обстановка

Аналітики DeepState повідомляли, що на Покровському напрямку була "вкрай важка доба", адже російські окупанти не припиняють штурми, а лише посилюють їх.

Російський наступ тисне на стратегічний східний логістичний центр Покровськ. Лавина керованих бомб і піхоти призвели до найбільших територіальних успіхів Москви з весни.

Також росіяни просунулися у Часовому Яру Донецької області. Наразі тривають бої біля Новоселівки Першої та у Залізному.

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