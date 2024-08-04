DeepState: На Покровському напрямку вкрай важка доба, ворог наче зірвався з ланцюга

Тривають штурмові дії поблизу кількох населених пунктів. Ворог має тактичний успіх.

На Покровському напрямку ситуація щоразу більше загострюється. Росіяни не припиняють штурми, а лише посилюють їх. Як повідомляє проєкт DeepState, який відстежує ситуацію на фронті, на Покровському напрямку була "вкрай важка доба".

"Ворог наче зірвався з ланцюга. Тривають штурмові дії північніше Желанного. Крім того, ворог має тактичний успіх східніше села і здійснює спробу обійти його. Даний маневр ставить під загрозу угрупування Сил Оборони на східному березі річки Вовча", - пишуть спостерігачі.

Ворог продовжує штурмувати Желанне із заходу та вже перебуває на околицях Сергіївки. Також окупанти штурмують Іванівку та з півдня хочуть обійти Лисичне.

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Сили Оборони посилюють дану ділянку, але немає панацеї від переваги ворога у живій силі.

"Попередні дні значна частина атак була відбита, але противник підтягнув за суботу свіжі штурмові загони з Очеретиного. Очеретине - це головний хаб ворога і його втрата у квітні цього року ще на раз вилізе боком", - зазначили спостерігачі.

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За даними Генштабу, наразі найгарячішим на фронті залишається Покровський напрямок. Там окупанти 45 разів намагалися прорвати українську лінію оборони. Також, складною залишається ситуація на Торецькому та Куп'янському напрямках.

Натомість, за даними проєкту DeepState окупанти просунулися у Часовому Яру Донецької області. Також тривають бої біля Новоселівки Першої та у Залізному.

Тим часом в CNN відреагували на інформацію Києва про ураження російського підводного човна в тимчасово окупованому Криму. На думку журналістів, якщо це підтвердиться, це стане останнім ударом України по російському флоту.

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