Зазначається, що кількість цивільних, які тікають від війни, різко зросла.

Російський наступ тисне на стратегічний східний логістичний центр Покровськ. Лавина керованих бомб і піхоти призвели до найбільших територіальних успіхів Москви з весни.

Видання Reuters пише, що, за словами волонтера, це сприяє збільшенню кількості цивільних, які намагаються втекти від війни. За останні два тижні кількість запитів на евакуацію в цьому районі збільшилася приблизно в десять разів.

Російські війська неухильно просуваються вперед на кількох фронтах у східній частині Донецької області, проводячи особливо запеклі атаки під Покровськом.

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За словами аналітика Black Bird Group Пасі Паройнен, який повідомив, що російські війська за тиждень зайняли близько 57 кв. км, що є третім досягненням з квітня, після того, як у червні вони домоглися лише незначних успіхів.

Використання Росією бойових літаків для нанесення ударів керованими бомбами має вирішальне значення для тактики Москви на полі бою, каже Валерій Романенко, експерт з авіації, який порівняв це з "конвеєром".

"Росіяни не пробивають нашу оборону, а відтісняють її назад. Щодня вони просуваються на 100, 150, 200 метрів, використовуючи таку тактику: скидають керовані бомби, потім "м'ясний штурм", (а якщо його відбивають), знову скидають керовані бомби, знову "м'ясний штурм", - пояснив експерт.

За його словами, постачання американських винищувачів F-16 в Україну може порушити цю динаміку, якщо винищувачі зможуть погрожувати російським військовим літакам, але поки що такі операції малоймовірні з огляду на ризик для нових пілотів, які керують дорогими літаками.

Паройнен сказав, що російські наступальні операції в районі населених пунктів Торецьк і Нью-Йорк, а також на схід від Покровська в районі сіл Очеретине і Прогрес створили "подвійну кризу" для України наприкінці червня.

За його словами, це сталося після російського наступу на північному сході Харківської області, який був зупинений Україною, але відкрив новий фронт і призвів до сильного виснаження ЗСУ.

Ситуація в Донецькій області - останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що окупанти зосереджують зусилля на Покровському напрямку, кидаючи в бій досвідчені штурмові підрозділи. Крім того, жорсткі бої тривають на підступах до Часового Яру.

1 серпня ввечері аналітики DeepState повідомили, що російські окупаційні війська захопили населений пункт Веселе. Зі свого боку британська розвідка прогнозує, що російські загарбницькі війська продовжать тактичне просування в Донецькій області.

При цьому видання Forbes повідомило, що російські війська продовжують рухатися в бік Покровська. Щоб продавлювати Сили оборони, вони використовують плануючі бомби та протитанкові ракети, перетворюючи все на руїни.

Крім того, офіцер 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що окупанти стягують усі наявні резерви на Покровський напрямок.

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