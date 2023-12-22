Міноборони потрібно набрати до армії якнайбільше людей.

Речник Міноборони Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону заявив, що рекрутинг до лав Збройних сил не скасовує процес мобілізації в Україні та не заміняє призов до армії.

За його словами, необхідну кількість людей для захисту держави у будь-якому разі наберуть. Речник додав, що в українців на тлі розмов про рекрутинг може скластися хибне враження, що відтепер країну захищає "тільки той, хто хоче, а хто не хоче, тому не треба".

Як пояснив Павлюк, рекрутинг - це передусім покращення сервісу, підходів до мобілізації тих людей, які готові служити в ЗСУ.

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"Ми пропонуємо добровільно, не чекаючи мобілізації чи повістки, доєднатися до ЗСУ, пропонуємо вибір спеціальностей. Але це не може означати, що служитимуть лише тільки ті, хто хочуть і що тепер можна обрати тільки не бойові спеціальності, попри те, що у війську справді велика потреба в різних спеціальностях", - зазначив він.

За допомогою рекрутингу Міноборони хоче набрати якнайбільше людей. Але, каже речник, оскільки є необхідність захищати Україну, то для цього "ми все одно доберемо ту кількість людей, яка потрібна", зокрема й завдяки мобілізації.

Мобілізація в Україні

Міноборони в листопаді 2023 року запустило проект з рекрутингу добровольців до лав Збройних сил України. Передбачається, що кожна людина зможе сама обирала конкретний підрозділ та посаду в армії, де її цивільний досвід буде найбільш корисним.

Нещодавно Павлюк прокоментував, чи можна назвати процес вручення повісток, який зараз відбувається у публічних громадських місцях та викликає певне обурення у соцмережах, мобілізацією по-новому.

19 грудня під час прес-конференції за підсумками 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові запропонували провести мобілізацію ще 450-500 тисяч осіб.

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