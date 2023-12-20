Ілларіон Павлюк зазначив, що "закон дозволяє вручати повістки в різних публічних місцях" і це не можна назвати "мобілізацією по-новому".

Начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк прокоментував, чи можна назвати процес вручення повісток, який зараз відбувається у публічних громадських місцях та викликає певне обурення у соцмережах, мобілізацією по-новому.

"Я би не називав це якоюсь мобілізацією по-новому. У нас нічого не змінюється, щодо загалом підходів до мобілізації чи правових підстав для вручення повісток. Держава має повідомити громадянину, що він потрібний для захисту країни. Або повідомити громадянину, що він має оновити свої дані. Власне, це його обов’язок. І якщо він це не робить, то треба про це повідомляти", - акцентував Павлюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Є значна кількість людей, які декларують, що готові піти захищати Україну, якщо їх покличуть.

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"Відповідно всім тим, які чекають, що їх покличуть, треба про це повідомити. З цієї точки зору, будь-які законні методи вручити громадянину цю повістку, мають право на існування", - підкреслив Павлюк.

За його словами, реакції на вручення повісток звісно бувають різні.

"Але реакції всіх тих, хто з честю пішов захищати країну, не чують. Вони взяли і пішли. Всі ті, хто у відповідь на отримання повістки прийшли в ТЦК, далі пройшли медкомісію, когось мобілізували, комусь сказали чекати, комусь сказали, що не придатні. Всі, хто все робить спокійно і тихо, їх не чують. Відповідно, може скластися дуже дивне враження, що в країні обурення панує над готовністю захищати країну. Розумію, що можуть бути різні емоції. Але я не бачу такої тотальної неготовності українців захищати свою країну, як це можна зробити висновок, орієнтуючись на негативні повідомлення", - зазначив Павлюк.

Якщо оцінювати динаміку активності українців ставати на військовий облік у ТЦК та захищати Україну, то не потрібно фокус уваги зосереджувати на питанні ухилянтів.

"Я би взагалі не говорив про тих, хто ухиляється. Є якісь люди, які ухиляються, є законні способи з ними працювати і відповідно вони або несуть відповідальність, або вони припиняють ухилятися. Але ми на них настільки багато концентруємось, що мимоволі створюємо враження, що це якась істотна частина, ледь не більшість. Це дуже небезпечно і так точно не є", - підкреслив Павлюк.

Потрібно змістити увагу та подивитись на ситуацію з врученням повісток, постановкою на військовий облік та мобілізацію, з точки зору бійців, які зараз захищають країну на фронті.

"З тієї точки зору, яку мають бійці в окопі. Яку мають ті, хлопці, які не можуть піти у відпустку нормально, бо їм треба, щоб їх хтось замінив. Вони надзвичайно чекають всіх тих, кому прийшли повістки. Це потрібно робити. Можливо, в когось просто є ілюзія, що це не обов’язково, ми ж якось вже живемо весь цей період повномасштабної війни, нас же хтось захищає, то нехай захищає і далі. Треба зрозуміти, наскільки це несправедливо і нечесно так думати. Відповідно, якщо змістити фокус і дивитися з точки зору бійців на фронті. А це на їхню вимогу, і , в першу чергу, для того, щоб їх підтримати, щоби разом з ними було кому захищати країну, держава зараз кличе і збирає всіх тих, кому вручають повістки. Тоді ситуація виглядає трошки інакше", - акцентував Павлюк.

Він вважає, що вручення повісток військовозобов’язаним громадянам має відбуватись цивілізовано і в межах закону.

"Закон дозволяє вручати повістки в різних публічних місцях. Не має бути звісно випадків перевищення повноважень і порушення закону. З іншого боку, маємо усвідомлювати, що війна, нажаль, триває. У війську будуть служити не тільки ті, хто сам цього хоче. А й ті, кому випала така доля і така честь. Дуже хочеться, щоб ми згадали, що служити у Збройних Силах – це честь. Дуже хочеться, щоб ми розуміли, що це не пусті слова, що це важко, але це честь",- підкреслив Павлюк.

Мобілізація в Україні - деталі

19 грудня Президент України Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції прокоментував додаткову мобілізацію в Україні. Він наголосив, якщо йдеться про додаткові мобілізаційні сили, потрібно знайти "демобілізаційні процеси". Глава держави вважає, що "питання дуже чутливе". За його словами, військові звернулися щодо захисту України і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. "І їхній погляд був на Ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра", - підкреслив Зеленський.

В Міноборони пояснили, що рекрутинг не може замінити мобілізацію в Україні. Начальник управління преси та інформації МО України Ілларіон Павлюк наголосив, що не розуміє посили в суспільстві щодо негативного сприйняття вручення повісток у публічних громадських місцях. Він зазначив, що наразі чомусь фокус у суспільстві зміщений в бік меншості, яка обурюється, що вони не розраховували на вручення повісток в ресторані, а не у бік військових на фронті, які у відпустку не можуть піти.

Проект з рекрутингу добровольців до лав ЗСУ стартував у листопаді 2023 року. Передбачається, що кожна людина зможе сама обирати конкретний підрозділ та посаду в армії, де їх цивільний досвід буде найбільш корисним.

Раніше народний депутат Мар'яна Безугла у своєму Facebook повідомила, що Верховна Рада готує законопроект, згідно з яким мобілізація в Україні 2023 торкнеться майже громадян. Зазначалось, що зміниться мобілізація та її правила, перелік осіб, які мають право на відстрочку, механіка військового обліку, рекрутингу та звільнення зі служби.

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