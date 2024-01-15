Росія значно посилила ППО в Криму та на московському напрямку, водночас повністю оголивши Далекий Схід.

Російська протиповітряна оборона, незважаючи на всі повідомлення росЗМІ про успішне збиття українських безпілотників, все ж не настільки ефективна, як про неї розповідають. Про це сказав представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК.

Він зокрема зазначив, що у повідомленнях російських медіа про збивання фактично всіх українских дронів, які атакують територію РФ, є елемент пропаганди, однак за час війни Росія дуже посилила протиповітряну оборону на багатьох напрямках.

"Це зокрема і окупований Крим, а саме район Керченського мосту – там дуже потужна система ППО. Це Московський напрямок на території Російської федерації й інші регіони. На вказаних напрямках вдалось не просто посилити, а й створити ешелоновану систему ППО. Проте це відбулося за рахунок того, що зенітно-ракетні та зенітно-артилерійські підрозділи були перекинуті з інших регіонів Росії – з Далекого Сходу, наприклад, з Північного регіону РФ. Ці напрямки фактично оголені у сенсі захисту ППО", - розповів Скібіцький.

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Водночас він зауважив, що російська оборона не настільки ефективна, як розповідає агресор. Крім того, усе залежить і від вдалого планування операцій ГУР, в тому числі з застосуванням безпілотних літальних апаратів і інших типів озброєнь.

"Ми знаємо, наскільки і в яких регіонах відбулося посилення ППО, де розгорнуті нові системи. Найбільш потужний комплекс, що є в них на озброєнні – це С-400, але і він не є повністю досконалий. Є факти, коли їхнє озброєння відмовляє. Той же відомий "Панцир" теж пропускає наші повітряні засоби, які в результаті досягають цілей", - зазначив Скібіцький.

"Бавовна" у Росії

Після того, як російські загарбники здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, РФ вже не раз була атакована безпілотниками і лунали вибухи на різних важливих об'єктах супротивника.

11 січня у Воронезькій області Росії безпілотник впав на авіаремонтний завод у Борисоглєбську. Дрон пролетів 400 км від кордону з Україною.

9 січня у російському місті Орел два дрони впали на об'єкт паливно-енергетичного комплексу.

А 4 січня Збройні Сили України успішно вразили російські склади боєприпасів у тимчасово окупованому Криму.

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