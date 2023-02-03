Ймовірно, РФ вирішила посилити свою постійну авіаційну присутність у Білорусі, вважає Беларускі Гаюн.

Росія не повертає на місця постійної дислокації перекинуту напередодні на льотно-тактичні навчання в Білорусь бойову авіацію, пише "Беларускі Гаюн".

При цьому вказується, що білоруські вертольоти почали передислокацію на свої постійні аеродроми.

Спостерігачі припускають, що виведення літаків і вертольотів ВКС РФ може початися найближчими днями.

Відео дня

"В іншому випадку це означатиме, що РФ вирішила посилити свою постійну авіаційну присутність. Офіційно це може бути оголошено як, наприклад, "посилення авіаційної складової регіонального угруповання військ РБ і РФ", - йдеться у повідомленні Гаюна.

Ситуація в Білорусі - актуальні дані

У Білорусі продовжуються "союзні" навчання з росіянами.

Під виглядом тренувань російські винищувачі здійснюють ракетні удари по Україні. Тому кожен підйом МіГ-31К біля кордонів України супроводжується повітряною тривогою.

Росія використовує білоруські полігони для навчань своїх мобілізованих, яких потім перекидає на схід України. Водночас льотно-тактичні навчання "союзних" військ можуть бути не більш як ІПСО, щоб роззосередити українські сили.

Наразі загроз наступу військ ЗС РФ та Білорусі українська розвідка не бачить.

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