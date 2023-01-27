Це небезпечна зброя, бо виявити і збити її наявними засобами неможливо, зауважив Ігнат.

Російські війська вдарили гіперзвуковими ракетами "Кинджал" по Києву і Запоріжжю, розповів в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, йдеться про удари по критичній інфраструктурі.

"У росіян мало "Кинджалів". Їх бережуть для ураження найбільш стратегічних цілей. Цього разу один із "найбільш стратегічних цілей" - об'єкт у Запоріжжі та один з об'єктів енергоструктури у Києві. Оце їхня "стратегічна ціль" залишити якийсь район Києва без світла", - сказав він.

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Це небезпечна зброя, бо виявити і збити її наявними у військах ППО засобами неможливо, зауважив Ігнат.

"Кинджал" - це ракета, яка летить по балістичній траєкторії: винищувач МіГ-31К доставляє її у верхні шари атмосфери, там запускає і вона вже летить, при заході з величезною швидкістю опускається", - пояснив Ігнат.

Масований удар по Києву 26 січня – що відомо

Вчора, 26 січня, російські війська випустили по Україні 55 ракет. Вибухи, зокрема, прогриміли й у Києві. 47 російських ракет вдалося збити силам ППО, 20 – над столицею.

У Київській області внаслідок атаки РФ пошкоджено п'ять житлових будинків та ще сім об’єктів та споруд. Постраждало також понад 40 автомобілів.

Київська влада уточнила, що область вчора зазнала "комбінованого удару" - ракетами і дронами. Іранські БПЛА ворог застосує і для того, щоб виявляти й виснажувати сили протиповітряної оборони.

"Укренерго" підтвердило влучання в енергооб’єкти у кількох регіонах, у тому числі й у Києві.

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