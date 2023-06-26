Відсутність у окупантів нормальної логістики відбивається навіть на допомозі їхнім пораненим.

Через пошкодження Чонгарського мосту російські окупанти не мають нормальної логістики і це відбивається навіть на допомозі їхнім пораненим. Про це в ефірі телемарафону сказала керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Відповідаючи на запитання щодо поточної ситуації довкола Чонгарського мосту та руху між тимчасово окупованими територією материкової України та Кримом, речниця зауважила, що "там взагалі ускладнений рух, тому що вони усвідомлюють, що ми тримаємо вогневий контроль і не можуть спрогнозувати, коли саме він здійсниться і вибухне".

Вона додала, що жоден з маршрутів для логістики ворога не є безпечним.

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"Те, що вони намагаються підлатати міст і якось його використовувати - це таке легке дежавю, коли така сама справа була і з Антонівським мостом, і з Каховською ГЕС, коли наша ювелірна робота дозволила зберегти інфраструктуру, але не використовувати її за планами ворога", - сказала Гуменюк.

Так, зауважила вона, окупанти наразі не мають нормальної логістики, що відбивається навіть на поводженні з пораненими.

"Вони розгортають на тих територіях, де зараз знаходяться, додаткові шпиталі, тому що не можуть їх транспортувати нікуди фактично. Для того, щоб не навантажувати ось ці артерії, які ледь-ледь можуть потроху забезпечувати їхню логістику. Але й над цим ми працюємо", - зазначила речниця.

Удар по Чонгарському мосту - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 червня російські окупанти повідомили про пошкодження Чонгарського мосту, який об'єднує тимчасово окупований Крим із Херсонською областю. За версією загарбників, сполучення було пошкоджене ударом Збройних сил України за допомогою ракети Storm Shadow.

Як повідомляли у ОК "Південь", руйнування Чонгарсчького моста боляче вдарить по логістиці ворога та мінімізує його можливості для поповнення ресурсів.

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