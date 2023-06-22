У Силах оборони півдня акцентували, що, працюючи над визволенням України, "ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога".

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону прокоментувала питання про те, що відбулось на Чонгарському мосту.

"Ми вже говорили про те, що справді сезон "бавовни" буде, що сезон взагалі буде гарячим, як в принципі і стало для Криму цієї пори року. Як правило, це вже вони (окупанти - УНІАН) розраховують на курортний сезон, просто курортники будуть трошки інші. Наразі ми продовжуємо працювати. Все, в принципі, просувається за тим планом, про який ми одразу говорили. Дуже важливо виснажувати ворога, дуже важливо позбавити його можливостей поповнювати свої ресурси, дуже важливо не дати йому змоги швидко оговтатись і отримати нові поповнення. І в принципі, все якраз в цей план вкладається", - акцентувала Гуменюк.

Вона додала, що "бавовна" на Чонгарському мосту зараз боляче вдарить по логістиці ворога та мінімізує його можливості для поповнення ресурсів. "Ще за часів, коли формувалось звільнення правого берега Дніпра (на Херсонщині -УНІАН), ми говорили, що ми пам’ятаємо про те, що працюємо над визволенням України. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Руйнуємо те, що не дозволить потім, в такому стані, ворогу бути проти нас. Тобто, зараз логістика буде підірвана, можливості поповнювати її будуть мінімізовані. І це має вплинути не тільки на моральний стан ворога, але й на фізичний та матеріальний зокрема", - підкреслила Гуменюк.

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Удар по Чонгарському мосту - що відомо

Зранку 22 червня в районі Чонгарського мосту пролунали вибухи. Російські окупанти заявили про пошкодження мосту на стику Херсонської області та Криму та звинуватили, що це українська армія завдала удару, нібито використавши для цього далекобійні ракети Storm Shadow.

В українській розвідці натякнули, що це робота Сил оборони. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що подібні атаки продовжуватимуться й надалі. "Це планомірна робота Сил безпеки, оборони, Руху опору, місцевого населення, яке чекає на повернення української законної влади на цих територіях", - сказав він.

Також зазначалося, що основна логістика ворога на півдні України здійснюється через Чонгарський міст, саме він сполучає материкову частину з півостровом Крим.

Раніше, 25 березня, керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначала, що Україна дуже серйозно налаштована на повернення своїх територій до кордонів 1991 року. Вона акцентувала, що окупантам "не буде спокою в жодній точці тимчасово окупованого Криму" та підкреслювала, що "вони справді будуть відчувати "сезон бавовни" в деяких місцях і точках, - це однозначно, тому що дуже багато у них розгалужень на Кримському півострові".

23 квітня, коментуючи інформацію про "бавовну" в Криму та розповіді окупантів про роботу їх ППО, керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня зазначала, що "сезон "бавовни" розпочато". Гуменюк акцентувала, що Сили оборони України і далі знищуватимуть військові об'єкти російських окупантів в Криму.

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