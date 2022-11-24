При цьому окупанти підло переклали на Україну відповідальність за загибель цивільних.

Через добу після масованої ракетної атаки на Україну в Міноборони Росії спромоглися на реакцію. Втім, росіяни хіба втішилися "досягненням цілей" і переклали відповідальність на Україну.

Як пише пропагандистське "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ, вчора російські ракети масовано вдарили "по системі військового управління України та пов'язаних з нею об'єктів енергетики".

"Ціль удару досягнуто, всі призначені об'єкти уражено. Ударами порушено перекидання залізничним транспортом українських військових резервів, іноземних озброєнь, військової техніки та боєприпасів до районів бойових дій", - заявили у міністерстві країни-окупанта.

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Щодо ударів по житлових районах у Росії заявили, що це не вони, а українська ППО.

"Жодного удару по цілях у межах Києва не було, а всі оголошені київським режимом руйнування в місті стали наслідком падіння ракет іноземної та української ППО, розміщених у житлових кварталах міста", - цинічно заявили в Міноборони РФ.

Ракетний удар РФ по енергетичній системі України 23 листопада

23 листопада 2022 року Росія атакувала Україну понад 70 ракетами – під масований обстріл потрапили декілька областей. Лише в Київській області в результаті атаки постраждали понад 30 людей, є загиблі.

Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, в результаті атаки в енергосистемі країни відбувся блекаут. До вечора 24 листопада систему планують стабілізувати.

При цьому 23 листопада "Укрзалізниця" скасувала низку поїздів через російський ракетний удар. Також були затримки у русі поїздів.

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