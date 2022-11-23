Водночас усі поїзди Південно-Західної залізниці, які знаходяться в дорозі, зараз продовжують рух.

"Укрзалізниця" скасувала низку поїздів через російський ракетний удар 23 листопада 2022 року.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", скасовано такі приміські поїзди: №6211 "Фастів – Козятин"; №6402/6403 "Бахмач – Конотоп – Бахмач"; №6255/6256 та №6257/6258 "Козятин – Бердичів – Козятин".

Крім того, через перебої з енергопостачанням Донецька залізниця вимушена скасувати поїзд № 6806 "Слов’янськ – Лозова", а курсування поїзда № 6803 "Лозова – Краматорськ" обмежили до станції Слов’янськ.

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На Південній залізниці сьогодні скасовано курсування таких приміських поїздів:

№6535/6536 "Полтава – Кременчук – Полтава";

№6805/6806 "Полтава – Кобиляки – Полтава";

№6506/6505 "Полтава – Огульці – Полтава";

№6725/6724 "Полтава – Ромодан – Полтава";

№7001 "Харків – Лозова";

№6414 "Краснопавлівка – Харків";

№6527 "Харків – Лозова";

№6705 "Харків – Зміїв".

Поїзд №6576 "Полтава – Красноград" відправлено на станцію Красноград не за графіком.

Водночас повідомляється, що усі поїзди Південно-Західної залізниці, які знаходяться в дорозі, зараз продовжують рух. Більшість приміських поїздів курсує під теплотягою, адже низка дільниць залишається без електропостачання. Також через перебої з подачею електроенергії вони курсуватимуть з обмеженням швидкості, тому, відповідно, затримаються на шляху прямування.

Російська ракетна атака по Україні 23 листопада

Вдень 23 листопада 2022 року російська стратегічна авіація випустила велику кількість ракет по Україні. Через влучання в низку об'єктів критичної інфраструктури по всій країні, було запроваджено режим екстрених відключень електроенергії щонайменше на добу.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішні обстріли українських міст російськими окупантами, заявивши, що Росія вкотре довела усьому світу, що вона є державою-терористом, випустивши 67 ракет по нашій інфраструктурі, енергетиці, звичайним людям.

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