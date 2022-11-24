В разі відмови від альтернативного варіанту поїздки пасажири обмежених рейсів можуть повернути 100% вартості квитків.

"Укрзалізниця" 24 листопада 2022 року обмежує маршрут низки поїздів через вчорашні масовані ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру та відсутність напруги в контактній мережі на деяких ділянках.

Як йдеться в повідомленні прес-служби компанії, за скороченим маршрутом в найближчу добу курсуватимуть такі поїзди:

№17/18 "Харків – Львів – Харків" (замість "Харків – Ужгород");

№4/3 "Запоріжжя – Львів" (замість "Запоріжжя – Ужгород");

№41/42 "Дніпро – Львів" (замість "Дніпро – Трускавець");

№257/258 – 259/260 "Чернігів, Суми – Львів" (замість "Чернігів, Суми – Івано-Франківськ");

№26/25 – 236/235 "Одеса – Івано-Франківськ" (замість "Одеса – Рахів, Чернівці");

№6/5 "Запоріжжя – Львів" (замість "Запоріжжя – Рахів").

При цьому пасажири, які придбали квитки на поїзд №3/4 "Ужгород – Запоріжжя" та №17/18 "Ужгород – Харків" з відправкою з Ужгорода, можуть сісти на поїзд №81/82 "Ужгород – Київ" з тими ж квитками. По станції Львів пасажирів пересадять в поїзд №4/3 "Львів – Запоріжжя" та 18/17 "Львів – Харків".

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Пасажирів, які придбали квитки з Рахова на поїзд №26/25 "Рахів – Одеса" та №6/5 "Рахів – Запоріжжя", пересадять зі своїми квитками на поїзд №56/55 "Рахів – Київ", з подальшими пересадками на інші рейси в потрібних напрямках по станціям Івано-Франківськ та Львів.

Пасажири, які придбали квитки на поїзд №6/5 "Рахів – Запоріжжя" зі станції Івано-Франківськ, будуть пересаджені на поїзд №56/55 "Рахів – Київ", а по станції Львів – на поїзд №5/6 "Львів – Запоріжжя".

Пасажири, які придбали квитки на поїзд №235/236 "Чернівці – Одеса" з Чернівців будуть пересаджені на поїзд №255/256 "Чернівці – Івано-Франківськ", з подальшою пересадкою на поїзд №235/236 "Івано-Франківськ – Одеса".

В разі відмови від поїздки пасажири цих рейсів можуть повернути 100% вартості квитків – для цього треба поставити відмітку в квитку у чергового по вокзалу в день відправки і написати заяву на повернення в будь-якій касі по Україні.

Ракетний удар РФ по енергетичній системі України 23 листопада

23 листопада 2022 року Росія атакувала Україну понад 70 ракетами – під масований обстріл потрапили декілька областей. Лише в Київській області в результаті атаки постраждали понад 30 людей, є загиблі.

Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, в результаті атаки в енергосистемі країни відбувся блекаут. До вечора 24 листопада систему планують стабілізувати.

При цьому 23 листопада "Укрзалізниця" скасувала низку поїздів через російський ракетний удар. Також були затримки у русі поїздів.

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