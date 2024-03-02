За словами секретаря РНБО, відсутність перемог на фронті поглиблюватиме кризу в Росії.

2024 рік стане "ключовим" для російського диктатора Володимира Путіна. Наразі Росія намагається "завдати нокаут", вкидаючи у війну максимум ресурсів.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов у Facebook. За його словами, у Кремля "залишається надія завдати нокаут, уклавши в нього максимальну концентрацію наявних ресурсів і спроможностей".

Якщо у окупантів не буде успіхів на фронті, суспільне невдоволення в РФ поглиблюватиметься, оскільки потрібно буде і надалі проводити мобілізацію та вкладати кошти у війну.

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"Зрозуміло, що росіяни здебільшого не проти війни, вони проти "не победной" війни, а "победа" може тільки наснитися лиш у не дуже тверезих снах зіц-президента на РФ Дмитра Медведєва. І, до речі, тенденцію збільшення тих, хто виступає за припинення військових дій, фіксують, як тренд, навіть ручні соціологи кремля. Чим інтенсивніше Путін розкручуватиме військовий маховик, тим швидшими темпами зростатиме невдоволення "глубинного народа" - у формулі прямо пропорційній", - пояснив секретар РНБО.

Данілов додав, якщо у Росії закінчаться гроші на війну, то Кремль просто забере заощадження своїх громадян. На його думку, "перелік самогубних кроків Путіна" можна продовжувати довго".

"У війні, розв’язаній Росією, переможе той, хто збереже внутрішню єдність і не зламається з середини. Україна має мотивацію, мету, почуття праведної ненависті і розуміння справедливості своєї боротьби - те, що нас гартує і об'єднує! Що з цього переліку мають росіяни?", - написав Данілов.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на фронті між Силами оборони та окупаційними військами сталось 82 бойових зіткнення. На Куп’янському, Оріхівському та Херсонському напрямках боїв не було.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продовжує працювати на Східному фронті. За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були прийняті всі необхідні рішення по забезпеченню резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням.

Загальні втрати Росії у живій силі станом на сьогодні приблизно становлять 415 640 осіб.

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