Сили оборони знищили 14 танків, 29 ББМ, 47 артсистем та ще багато російської техніки.

Минулої доби, 1 березня, ЗСУ ліквідували ще 960 російських солдат на фронті.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у живій силі станом на сьогодні приблизно становлять 415 640 осіб.

Також було знищено багато військової техніки армії противника, зокрема:

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танків ‒ 6624 (+14);

бойових броньованих машин ‒ 12611 (+29);

артилерійських систем – 10153 (+47);

РСЗВ – 1003 (+3);

засоби ППО ‒ 696 (+5);

літаків – 346 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35);

крилатих ракет ‒ 1915 (+3);

автомобільної техніки та автоцистерн – 13267 (+61);

спеціальної техніки ‒ 1617 (+6).

Крім того, Сили оборони уразили 325 гелікоптерів, один підводний човен, а також 25 кораблів та катерів.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України розгромили елітну російську штурмову групу 15 окремої гвардійської бригади, зупинивши наступ окупантів. Це сталося у межах найгарячішої точки фронту - на Авдіївському напрямку.

Упродовж лютого Сили оборони України знищили 28 тисяч 450 знищених окупантів, а також 3 тисячі 854 одиниці озброєння та військової техніки противника.

Під прицілом військ РФ не тільки Авдіївський напрямок: за бойову добу армія України провела з окупантами 73 бойових зіткнення, на згадану ділянку фронту припало 20 атак.

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