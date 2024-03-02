Минулої доби, 1 березня, ЗСУ ліквідували ще 960 російських солдат на фронті.
Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у живій силі станом на сьогодні приблизно становлять 415 640 осіб.
Також було знищено багато військової техніки армії противника, зокрема:
- танків ‒ 6624 (+14);
- бойових броньованих машин ‒ 12611 (+29);
- артилерійських систем – 10153 (+47);
- РСЗВ – 1003 (+3);
- засоби ППО ‒ 696 (+5);
- літаків – 346 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35);
- крилатих ракет ‒ 1915 (+3);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13267 (+61);
- спеціальної техніки ‒ 1617 (+6).
Крім того, Сили оборони уразили 325 гелікоптерів, один підводний човен, а також 25 кораблів та катерів.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України розгромили елітну російську штурмову групу 15 окремої гвардійської бригади, зупинивши наступ окупантів. Це сталося у межах найгарячішої точки фронту - на Авдіївському напрямку.
Упродовж лютого Сили оборони України знищили 28 тисяч 450 знищених окупантів, а також 3 тисячі 854 одиниці озброєння та військової техніки противника.
Під прицілом військ РФ не тільки Авдіївський напрямок: за бойову добу армія України провела з окупантами 73 бойових зіткнення, на згадану ділянку фронту припало 20 атак.