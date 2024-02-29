З 2021-го року цю посаду займав генерал-майор Олег Гуляка.

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил логістики Збройних Сил України - Олега Гуляка змінив Володимир Карпенко. Відповідні укази Володимира Зеленського від 29 лютого ц.р. оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Так, згідно з УКАЗом №137/2024 Гуляка звільнено з посади командувача Сил логістики ЗСУ, а указом №138/2024 на цю посаду призначений Карпенко.

Зміни у верхівці ЗСУ - деталі

8 лютого 2024 року президент України звільнив з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Замість нього було призначено генерал-полковника Олександра Сирського. Говорячи про причини звільнення Залужного, Зеленський сказав, що українській армії потрібні зміни.

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Командувачем Сухопутних військ ЗСУ став Олександр Павлюк, командувачем об'єднаних сил ЗСУ призначили Юрія Содоля, командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ – Ігоря Скибюка, а командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ – Ігоря Плахуту.

11 лютого Головнокомандувач ЗСУ Сирський привітав із призначенням нових заступників начальника Генерального штабу ЗСУ - бригадних генералів Володимира Горбатюка, Михайла Драпатого та Олексія Шевченка. Також Сирський привітав своїх нових заступників - полковників Вадима Сухаревського та Андрія Лебеденка.

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