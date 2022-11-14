Росіяни почали виведення військ з правого берега Дніпра ще у вересні.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що усі "конспірологічні речі" довкола звільнення Херсона, зокрема знищення угрупування військ РФ на переправах, не відповідають дійсності.

Як розповів Данілов в ефірі українського телемарафону, росіяни почали виведення військ з правого берега Дніпра ще у вересні - коли Україна оголосила про початок контрнаступу на півдні.

"У когось уявлення, що вони тікали нібито за один день чи за два дні - після того, як Суровікін разом зі Шойгу робили той спектакль. Вони бігли відтоді, як почалась наша операція. Наші війська роблять все можливе, щоб щодня всіх окупантів, які є на нашій території, знищувати", - наголосив Данілов.

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Секретар РНБО додав, що зараз дехто з громадян "починає малювати якісь конспірологічні речі". "Воно не відповідає дійсності", - заявив Данілов.

"Якщо хтось вважає, що вона (наступальна операція - УНІАН) має бути всіяна трупами наших загарбників, на війні не завжди так буває", - додав Данілов.

Звільнення Херсона і провал Путіна у війні проти України

Херсон потрапив під окупацію російських військ у березні 2022 року. Протягом цього часу ворог займався мародерством, пошуками і тортурами цивільних, вбивством активістів і депортацією населення.

Восени у зв'язку з деградацією оборонного потенціалу російські війська були змушені покинути правий берег Херсонської області, залишивши, в тому числі, обласний центр.

Західні аналітики погоджуються, що втрата Херсона стала для Путіна найбільшою військовою поразкою після того, як ЗС РФ пішли з ганьбою з-під Києва навесні 2022 року.

Ризик втратити південь розколює Кремль зсередини і зміцнює вплив "вагнерівського" ватажка Пригожина, відзначають в Інституті вивчення війни.

Становище Путіна також підірвала часткова мобілізація. Відправка на передову непідготовлених бійців застопорила просування російської армії, яке і без того було дуже повільним, і посилила критику і так незадоволених ходом "спецоперації" російських "націоналістів".

На тлі краху на полі бою Кремль відновив спроби почати з Україною переговори, проте в черговий раз в ультимативній формі.

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