Остаточний варіант контрнаступу буде ухвалюватися залежно від тих обставин, які будуть на день ухвалення рішення, зазначив секретар РНБО.

Україна має декілька варіантів проведення контрнаступальних дій. Остаточне рішення щодо контрнаступу буде залежити від актуальних обставин, про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Остаточна мапа (контрнаступу - УНІАН) затверджується в кабінеті президента (Володимира Зеленського - Ред.), верховного головнокомандуючого Збройних сил України. Варіантів у нас не один, не два, а декілька. Остаточне рішення буде ухвалюватися залежно від тих обставин, які будуть на день ухвалення рішення", - заявив чиновник.

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Важливі новини про контрнаступ України - що треба знати

Нагадаємо, днями Олексій Данілов заявив, що остаточні плани контрнаступу ЗСУ ще не затверджено. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав не розглядати контрнаступ як велику вирішальну битву, адже це буде низка заходів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має всі необхідні ресурси для відвоювання територій, захоплених Росією з 24 лютого 2022 року.

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