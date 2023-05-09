На український контрнаступ покладають великі надії на Заході, однак, Україна вже довела, що вона - самостійна нація, зазначив секретар РНБО.

Остаточні плани контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ) ще не затверджені.

"Коли хтось починає про щось говорити, навіть з шанованих інституцій на Заході, повірте: людей, які сьогодні знають точно всі наші плани (щодо контрнаступу - УНІАН), не існує. Тому що остаточні плани ще не затверджені, - заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов в ефірі телемарафону. - У нас є кілька варіантів. Всі вони перебувають в роботі. Залежно від обставин будуть ухвалюватися ті чи інші рішення".

Він підкреслив, що не треба покладати занадто великі надії на контрнаступ, і що Україна вже довела, що вона є самостійною нацією.

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Контрнаступ ЗСУ - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що контрнаступ української армії вже почався. За її словами, контрнаступ йде не швидко, але впевнено.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що український контрнаступ не слід розглядати як вирішальну битву.