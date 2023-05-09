Справа не тільки у зброї, справа у навчанні, продовжив Блінкен.

Україна має всі необхідні ресурси для відвоювання територій, захоплених Росією з 24 лютого 2022 року, цитує CNN держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"У них є все необхідне, щоб продовжувати успішно повертати територію, яка була захоплена Росією силою протягом останніх 14 місяців", - сказав Блінкен на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі 9 травня.

Справа не тільки у зброї, а й у навчанні, продовжив Блінкен. "Це впевненість в тому, що українці можуть обслуговувати системи, які ми їм надаємо, і, звичайно, важливо, щоб у них були правильні плани, щоб домогтися успіху".

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Коментар Блінкена послідував після оголошення Сполученими Штатами чергового пакету військової допомоги Україні на 1,2 мільярда доларів. До цього пакету, зокрема, увійдуть контракти на закупівлю та виробництво системи протиповітряної оборони та боєприпасів для України.

Попереднього разу Сполучені Штати оголошували пакет військової допомоги Україні 3 травня 2023 року на суму 300 мільйонів доларів. Серед іншого, ЗСУ були передані боєприпаси для HIMARS і авіаракети Hydra-70.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Українська армія готується до контрнаступу протягом останніх кількох місяців. 28 квітня 2023 року Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підготовка до контрнаступу Збройних сил України вже на фінішній прямій.

Водночас українські військові та чиновники натякають, що ЗСУ мають намір звільнити і окупований Росією в 2014-му Крим, який протягом цих років Кремль перетворив на суцільну військову базу.

Захід сумнівається у здатності ЗСУ вигнати російських окупантів у межах 1991 року, проте США та союзники не вперше недооцінюють можливості українського війська. Водночас колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в середині квітня зазначив, що Україна вже зараз може почати деокупацію Криму. Імовірність застосування Росією ядерної зброї у відповідь на дії України щодо повернення Криму є дуже низькою.

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