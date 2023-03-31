Міністр відзначив, що Україна зацікавлена у проведенні тренувань військових на всіх рівнях.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що Україні потрібна важка техніка та підготовлені резерви у процесі підготовки до контрнаступу.

Як зазначається у повідомленні на сайті Міністерства оборони, Резніков вчора провів зустріч із делегацією Комітету Євросоюзу з питань політики та безпеки на чолі із головою комітету Дельфіною Пронк. Він поінформував європейських партнерів про поточний стан ситуації на передовій, зокрема на північному, східному та південному напрямках.

Також окрему увагу було акцентовано на наданні допомоги Силам оборони України з боку ЄС і професійній підготовці українських військовослужбовців за кордоном.

Відео дня

"Завдяки постачанню західного озброєння ЗСУ мають успіхи на полі бою. Проте ми готуємось до контрнаступальної операції, тому Україні необхідні насамперед важка техніка та підготовлені резерви. Ми зацікавлені у проведенні тренувань українських військових на всіх рівнях: від індивідуальної підготовки солдата до колективних навчань підрозділів бригадного рівня", - заявив Резніков.

Міністр оборони наголосив, що Україна очікує на майбутній Вільнюський саміт НАТО, який має засвідчити, що наша держава є не лише надійним партнером Альянсу, а й країною, яка добре вивчила російського агресора і вміє воювати проти нього.

"Головною загрозою для НАТО є Росія. І лише Україна на практиці знає, як боротися з ворогом всього цивілізованого світу. Тож набуття нашою державою членства в Північноатлантичному альянсі та Євросоюзі – це один з ключових елементів міцної системи міжнародної безпекової архітектури", – додав він.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 25 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує більше боєприпасів для здійснення весняного контрнаступу.

Днями міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що в України є хороші шанси провести успішні контрнаступальні дії.

Водночас Резніков повідомляв, що Збройні Сили України можуть піти в контрнаступ на кількох напрямках ближче до літа.

Вас також можуть зацікавити новини: