В Росії атаковано ключовий дата-центр Федеральної податкової служби (відео)

Тут зберігається та обробляється інформація державних реєстрів, зокрема податкових баз даних.

У ніч на 23 жовтня дрони масовано атакували Росію, уражено один з ключових дата-центрів Федеральної податкової служби у місті Городець Нижньогородської області. Про це пише Exilenova+.

Російське Міноборони повідомляє, що за ніч було збито 443 безпілотники над регіонами РФ, та Кримом. Водночас у мережі публікують відео атаки, на яких чути звуки прольоту дронів та видно роботу російської ППО.

Також на відео зафіксовано приліт, судячи з коментарів очевидців, саме по дата-центру.

Відео дня

Дата-центр у Городці є одним із двох ключових центрів обробки даних ФНС Росії, що працюють у георозподіленому режимі. Тут зберігається та обробляється інформація державних реєстрів, зокрема податкових баз даних.

Як пише Exilenova+, ураження цього об’єкта потенційно може вплинути на роботу державних інформаційних систем РФ.

Удари по Росії - останні новини

У ніч на 22 жовтня підрозділи Сил оборони України далекобійними засобами уразили 75-й арсенал у місті Серпухов Московської області. На підприємстві російська армія ремонтує та зберігає зенітні ракетні комплекси, зокрема "Бук" і С-300В.

Нагадаємо, минулого тижня США обмежили швидкість Starshield для України, через що українські підрозділи втратили озброєння на суму понад 42 мільйони гривень та були змушені на три дні відмінити всі операції з атак на РФ.

У четвер Трамп заявив, що сервіс Starshield знову працює на повній швидкості, водночас, за даними джерел AP, в роботі Starshield нічого не змінилося: обмеження швидкості й досі становить близько 160 км/год.

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