За його словами, відповідна робота вже ведеться.

Радник голови Офісу Олексій Арестович запевняє, що контрнаступ ЗСУ на Маріуполь точно буде.

Про це він сказав в ефірі у Марка Фейгіна.

За його словами, робота над цим ведеться, є надія на звільнення міста.

"На відміну від тих, хто сподівається, ми ще й працюємо на цю тему дуже щільно. Нам не потрібні мертві герої, нам потрібні всі живі до останньої людини. А хто не живий - той похований з військовими почестями як люди, які здійснювали неймовірний подвиг. І ми робимо все, щоб їх забрати звідти всіма способами. Але є об'єктивна реальність", - заявив він.

"Контрнаступ буде 101%, я головнокомандувач ЗСУ. Виходячи з обсягу інформації, якої ні у кого з нас немає. Він ухвалює рішення. І можливо він запобігає зараз чотирьом новим "Маріуполям" або двом", - запевнив Арестович.

Нагадаємо, раніше Путін наказав Шойгу скасувати штурм "Азовсталі" в Маріуполі, але війська РФ продовжують атаки.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що знищення захисників Маріуполя означатиме припинення всіх переговорів.