Керівництво РФ, як завжди, лукавить.

Росія не остаточно відмовилася від штурму маріупольського заводу "Азовсталь"і готується відправити туди росгвардійців та представників Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону 22 квітня.

Так, коментуючи інформацію про те, що Путін не підтримав ідею Шойгу масовано штурмувати "Азовсталь", Скібіцький наголосив, що керівництво РФ, як завжди, лукавить.

"Вони дійсно можуть відмовитися від широкомасштабного штурму "Азовсталі". Але, за нашими даними, вони планують залучити Росгвардію, інші структури, в тому числі структури ФСБ, які будуть продовжувати наступ на завод, щоб знищити наш опір", - заявив Скібіцький.

Штурм Азовсталі: що відомо

Як писав УНІАН, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії Маріуполь є найгарячішою точкою в Україні. У місті зруйновано 90% всіх будівель. Бої не припиняються. Місто постійно бомблять. У Маріуполь неможливо доставити ні їжу, Ні медикаменти. Місто знаходиться в блокаді.

В останні дні окупанти зосереджувалися на атаках заводу "Азовсталь", де знаходяться сотні цивільних і військових.

19 квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко того ж дня повідомив, що окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі".

За словами заступника командира полку "Азов" Святослава "Калина" Паламара, завод "Азовсталь" розбомблений і знищений практично повністю.

21 квітня під час зустрічі з Міністром оборони Сергієм Шойгу Путін віддав наказ припинити штурм "Азовсталі".

Радник глави ОП Олексій Арестович вважає це рішення свідченням того, що у Росії просто немає достатньої кількості військ зараз, щоб взяти під контроль величезну площу підприємства.

Британська розвідка вважає, що відмова Путіна штурмувати завод "Азовсталь" в Маріуполі, ймовірно, вказує на бажання вивільнити російські сили для розгортання в інших місцях на сході України.

Вас також можуть зацікавити новини: