Рішення прийнято на зустрічі російського президента з главою оборонного відомства.

У четвер, 21 квітня, президент РФ Володимир Путін зустрівся з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу.

На відео із зустрічі, поширених російськими ЗМІ, Шойгу назвав Маріуполь столицею націоналістичного "Азова".

Шойгу збрехав, заявивши, що місто "звільнене", але на території заводу "Азовсталь" залишаються українські військові. Він запевнив президента, що на території заводу "надійно заблоковані" близько 2 тисяч "українських бойовиків та іноземних найманців". На їх знищення російським окупантам нібито потрібно було б три-чотири дні.

Вислухавши Шойгу, Путін оголосив про рішення скасувати штурм заводу.

"Пропонований штурм промзони "Азовсталі" вважаю недоцільним. Наказую скасувати. Це той випадок, коли ми повинні думати... Тобто, ми завжди повинні думати, але в цьому випадку тим більше... Про збереження життів наших солдатів і офіцерів. Не потрібно лізти в катакомби і повзати там, під землею, по цих промислових об'єктах. Заблокуйте цю промислову зону так, щоб муха не пролетіла", - сказав він.

Атака на "Азовсталь": що відомо

19 квітня представник так званої народної міліції "ДНР" Едуар Басурін в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 24" заявив про початок штурму"Азовсталі".

"Частково штурмові групи, які були підібрані спеціально для штурму цього об'єкта, вони вже почали свою роботу", - заявив Басурін.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко того ж дня повідомив, що окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі", стріляють з артилерії і танків по житловому сектору Лівобережного району.

Пізніше бізнесмен і нардеп Сергій Тарута повідомив, що окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі заводу Азовсталь, під завалами перебували близько 300 осіб, у тому числі діти. Радник мера міста Петро Андрющенко заявив, що район "Азовсталі" дійсно знаходиться під щільним бомбардуванням надважких бомб, проте люди там не ховаються.

Напередодні уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомляла, що на заводі "Азовсталь" ховаються від російських обстрілів близько тисячі місцевих жителів. Керівник патрульної поліції міста Маріуполь Михайло Вершинін підтвердив, що на території заводу "Азовсталь" дійсно знаходиться велика кількість цивільних, у тому числі жінки, діти.

У Росії також визнали, що в розбомбленій ними "Азовсталі" були цивільні.

За словами заступника командира полку "Азов" Святослава "Калина" Паламара, завод "Азовсталь" розбомблений і знищений практично повністю.

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