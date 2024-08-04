Окупанти просунулися біля двох населених пунктів Донбасу, - DeepState

Також тривають бої в Часовому Яру та Залізному.

Російські окупанти мають успіхи на фронті. Зокрема, ворог просунувся поблизу двох населених пунктів.

Як повідомляє проєкт DeepState, який відстежує ситуацію на фронті, росіяни просунулися біля Желанного та Тимофіївки Донецької області. Крім того, тривають бої в Часовому Яру та Залізному.

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За даними Генштабу, наразі найгарячішим на фронті залишається Покровський напрямок. Там окупанти 45 разів намагалися прорвати українську лінію оборони. Також, складною залишається ситуація на Торецькому та Куп'янському напрямках.

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Натомість, за даними проєкту DeepState окупанти просунулися у Часовому Яру Донецької області. Також тривають бої біля Новоселівки Першої та у Залізному.

Тим часом в CNN відреагували на інформацію Києва про ураження російського підводного човна в тимчасово окупованому Криму. На думку журналістів, якщо це підтвердиться, це стане останнім ударом України по російському флоту.

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