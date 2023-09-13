Факти повернення з країн ЄС також присутні, але не є тенденцією.

У окупований Маріуполь повертаються мешканці з пунктів тимчасового утримання у РФ, але тенденція на виїзд з міста зберігається.

Про це написав радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.

Підтверджуючи інформацію цифрами він зазначив про дані після 1 вересня, тобто початку навчального року.

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Так, згідно з повідомленням радника мера, з Маріуполя поїхало 360 дітей, які навчались в школах минулого року, та прибуло 240 дітей, які не навчались в Маріуполі минулого. Андрющенко зауважив, що мова йде виключно про маріупольців.

"Статистика впевненно каже, що зберігається тенденція на виїзд, однак частина маріупольців повертається. В першу чергу релакованих з пунктів тимчасового утримання з Росії. Факти повернення з країн ЄС присутні, але не є домінуючими", - напсиав він.

Окупований Маріуполь

Місто було захоплене росіянами у травні 2022 р. після тривалої оборони нашими захисниками. Протягом всієї битви за Маруполь ворог гатив по ньому з усьго навного озброєння.

Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко періодично ділиться новими кадрами з міста, на яких видно зруйновані цілі мікрорайони, понівечені вулиці міста.

Наразі в Маріуполі зберігається жахлива ситуація. Окупанти методично знищують все українське, що залишилося у місті. Також росіяни примушують місцеве населення оформляти російські паспорти. Окупанти навіть вдаються до шантажу, наприклад, людям з цукровим діабетом не видають інсулін, поки вони не покажуть паспорт РФ.

Днями Андрющенко заявив, що у катівнях росіян в тимчасово окупованому Маріуполі продовжують зникати люди – щотижня таких випадків від 50 до 100. Загалом під час проведення різного роду фільтраційних заходів у місті окупанти заарештували понад 10 тисяч цивільних маріупольців, повідомив він.

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