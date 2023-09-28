Загалом у 2023 році РФ захопила близько 857 км², але ЗСУ повернули вже 370 км² з них.

Російські війська з початку 2023 року змогли окупувати близько 500 км² території України, що менше площі Києва чи Нью-Йорка.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на дані Інституту вивчення війни, РФ цього року захопила близько 857 км², але ЗСУ повернули вже 370 км² з них. Наразі загарбники утримують близько 487 км².

Зазначається, що Російська Федерація контролює близько 18% території України (більше території Швейцарії), зокрема, Крим та Донбас. З початку війни у 2014 році росіяни захопили близько 7% території та ще 10% з 24 лютого 2022 року. У 2023 році ця цифра становила лише 0,08%.

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Видання пише, що цей рік обидві сторони розпочали з планування амбітних наступів, але лінія фронту практично не зрушила.

Згідно з аналізом даних Інституту вивчення війни, серпень став місяцем із найменшими територіальними завоюваннями з початку повномасштабної війни. Хоча ЗСУ досягли невеликих успіхів на півдні, окупаційні війська змогли захопити трохи більше земель на північному сході.

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Як раніше повідомляв УНІАН, загалом за час наступальних дій ЗСУ на півдні звільнено вже більше ніж 260 кв. км та ще 51 кв. км в районі Бахмута.

Загальні бойові втрати РФ у війні серед особового складу орієнтовно склали близько 277 тис. 320 (+330 за добу) осіб.

На думку аналітиків, Україна переможе у війні, якщо зможе протриматися до "магії великих чисел". Якщо всередині українського суспільства, політичної влади, збережеться єдність, у Заходу не буде іншого варіанту, крім як нам допомагати.

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