Диверсії продовжують бути привабливими як метод протесту проти російської війни в Україні.

Диверсії на залізницях, які здійснюють антивоєнні активісти, продовжують залишатися серйозною проблемою для РФ.

Як повідомляється у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 8 листопад, станом на жовтень 2023 року 76 справ про диверсії на залізниці дійшли до суду. До кримінальної відповідальності притягнули щонайменше 137 осіб, переважна більшість з яких віком до 24 років.

Ще на початку 2023 року на ключових об'єктах залізничної інфраструктури РФ з'явилися попередження про те, що за диверсію можна отримати довічне ув'язнення.

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За даними британської розвідки, військова логістика РФ, в тому числі постачання для війни проти України, як і раніше, залежить від залізниці. Оскільки у Росії заборонені практично всі методи відкритого інакомислення, диверсії продовжують бути привабливими як метод протесту проти російської війни в Україні.

"Оскільки практично всі методи відкритого висловлення незгоди заборонені в Росії, диверсії залишаються доступним методом протесту проти "спеціальної воєнної операції" для меншості молодих людей", – йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія вже втратила в Україні близько 307 тис. 640 (+780 за добу) осіб.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень.

Водночас на лівобережжі Херсонщини вперше помітили бронемашини ЗСУ.

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