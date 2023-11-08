На Херсонському напрямку українські війська ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника.

Російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, Збройні сили України відбили десятки атак на кількох напрямках.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. Авіаційних ударів зазнали 14 населених пунктів Харківської, Донецької та Херсонської областей, а також Серебрянське лісництво Луганської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів цих самих областей, а також Чернігівської, Сумської та Запорізької.

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В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області, де українські захисники відбили шість атак противника.

На Лиманському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва.

"На Бахмутському напрямку наші воїни відбили шість атак окупантів біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Водночас ЗСУ стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони України відбили 14 атак противника поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області, де українські захисники відбили 17 атак, а на Шахтарському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, але успіху не мали.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - зазначили у Генштабі.

Крім того, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника.

Війна в Україні - останні новини

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що українські війська перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області. Наразі там може діяти до кількох сотень українських військовослужбовців.

На думку аналітиків, угруповання українських сил чисельністю в батальйон на східному березі свідчить про те, що інтенсивні зусилля Росії з блокування вздовж річки Дніпро не завадили ЗСУ перекинути додатковий особовий склад і матеріальні засоби на позиції на східному березі.

На Таврійському напрямку знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та дві одиниці самохідних гаубиць 2С19 "Мста-С".

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