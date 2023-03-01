Крім успіхів на полі бою, неминучу перемогу України пророкують ще кілька знакових досягнень.

Україна здобула вже п'ять великих перемог у війні з Росією. Тепер країні-агресору залишається лише вдавитися своїми ракетами і задихнутися у власному газі. Про це у своєму Фейсбуці заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На його думку, 1-е березня 2023 року принесло українцям вже п'яту важливу перемогу над російським диктатором Володимиром Путіним – Україна подолала зимовий терор агресора.

"Ми вистояли найважчу у своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Разом з нами пліч-о-пліч стояли партнери зі своєю допомогою. Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу. Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами", – написав міністр.

Відео дня

Кулеба також назвав чотири інші перемоги України над російським агресором:

Українці з перших хвилин вторгнення не дозволили паралізувати себе страхом. Україна зірвала план російського бліцкригу і вистояла, не зазнавши поразки ані за три дні, ані за рік. Україна сформувала світову коаліцію на свою підтримку і проти Росії. Українська армія визволила більшу частину раніше захоплених Росією територій.

Війна в Україні - поточна ситуація

На ранок 1 березня загальні втрати російської армії в Україні за час повномасштабної фази війни склали майже 150 тисяч осіб. За 10 років війни в Афганістані весь Радянський союз втратив у 10 разів менше.

Сьогодні найважчою ділянкою фронту залишається місто Бахмут, де російське командування намагається утилізувати якомога більше своїх солдатів. Також ворог особливо активний на Авдіївському та Шахтарському напрямках

Як підрахували журналісти на основі відкритих даних, середня тривалість життя російського солдата після потрапляння на війну в Україну становить близько 60 днів. Цей висновок заснований на аналізі 10 тисяч публікацій в групах VK про зниклих безвісти російських військових.

Вас також можуть зацікавити новини: