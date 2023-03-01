Більшість з них зникли на Донбасі.

Середня тривалість життя російського окупанта на війні в Україні становить 60 днів, після чого з ним неможливо зв'язатися.

Журналісти видання "Нова газета. Європа" проаналізували 10 тисяч публікацій у групах VK про зниклих безвісти російських військових.

"60 днів - стільки, в середньому, солдати брали участь у війні до того, як перестали виходити на зв'язок. На пошуки йдуть місяці, а про долю як мінімум 85 військових їх родичам нічого невідомо навіть через півроку пошуків", — стверджують автори дослідження.

Відео дня

Зазначається, що деякі росіяни досі намагаються знайти своїх близьких, які зникли після штурму Маріуполя. Водночас Міноборони РФ заперечує втрати і не допомагає шукати вбитих. Через це росіяни не можуть ні отримати компенсацію, ні навіть поховати близьких.

З початку повномасштабної війни в російській соціальній мережі VK опублікували оголошення про зникнення 1365 військовослужбовців. На думку журналістів, ця цифра є сильно заниженою, оскільки не всі росіяни пишуть про таке в соцмережах.

За словами лідера Руху "Громадянин. Армія. Право" Сергія Кривенка, безвісти зниклі - це, в більшості випадків, загиблі, чиї тіла не знайдені.

Вказується, що половина зниклих останній раз дзвонили близьким з Донецької та Луганської областей (640 військових). Ще 125 окупантів зникли в Харківській області під час наступу ЗСУ, а 63 - "загубилися" при "жесті доброї волі" в Херсоні. В інших випадках росіяни не знали, де були їхні родичі.

Втрати Росії у війні

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за минулу добу сили оборони ліквідували 650 російських військових. Загальні втрати окупантів впритул наблизилися до "червоної лінії" і склали 149 890. Тільки за лютий 2023 року було ліквідовано 21,5 тисяч російських військових.

Як раніше писав УНІАН, у Херсоні російські окупанти спалювали тіла вбитих військових, щоб приховати втрати. На околицях міста неодноразово були помічені місця з великою кількістю обгорілих залишків людей.

Така ж ситуація склалася на Донбасі. Російський окупанти спалювали тіла солдатів разом з підбитою технікою.

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області облаштували мобільний крематорій для приховування власних втрат на фронті. Місцеві жителі скаржаться на постійний сморід від трупів.

Вас також можуть зацікавити новини: