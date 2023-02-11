Влада регіону закликала не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Місцева влада попередила жителів Дніпропетровщини про загрозу атаки безпілотників.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Загроза атаки "шахедів" на Дніпропетровщину. Перейдіть у безпечні місця", - закликав він.

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Водночас голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що ворожі дрони "заходять" з півдня області.

Наразі в області оголошена повітряна тривога. Додамо, що сигнал повітряної тривоги також лунає у Запорізькій області. Влада регіону про ймовірність атаки дронами не повідомляє.

Оновлено о 20:34. За кілька хвилин Лукашук повідомив про збиття ворожих дронів над областю.

"Щойно спілкувався з головами громад. Передають хлопцям з ППО подяку за кожен збитий "Шахед", - зазначив він.

Очільник облради назвав героями військових з повітряних командувань "Схід" та "Південь".

Повітряні атаки РФ

Вранці 10 лютого війська РФ здійснили черговий масовий ракетний обстріл українських територій. Ворог здійснив 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300.

Повідомлялося, що над Київською областю 10 лютого вдалося збити 10 ракет. За даними мера Києва, уламки одної з боєголовок впали на території Голосіївського району столиці. Над Одеською областю збили 13 ракет. Також ППО працювала в Дніпропетровській та Хмельницькій області.

Загалом під час масованого удару росіяни влучили в об'єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори в шести областях.

Окрім ракет, російська армія також застосувала проти українців БПЛА. Вранці 11 лютого стало відомо, що у Дніпропетровській області ворожі безпілотники уразили три енергетичні об'єкти. Зафіксовані суттєві руйнування.

Згодом стало відомо, що армія РФ за вечір 10 лютого здійснила пуск 20 ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131 по території України. Всі БПЛА вдалося знищити українським військовим.

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