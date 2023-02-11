Дві області атакують "Шахеди" / фото ua.depositphotos.com

Місцева влада попередила жителів Дніпропетровщини про загрозу атаки безпілотників.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Загроза атаки "шахедів" на Дніпропетровщину. Перейдіть у безпечні місця", - закликав він.

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Водночас голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що ворожі дрони "заходять" з півдня області.

Наразі в області оголошена повітряна тривога. Додамо, що сигнал повітряної тривоги також лунає у Запорізькій області. Влада регіону про ймовірність атаки дронами не повідомляє.

Оновлено о 20:34. За кілька хвилин Лукашук повідомив про збиття ворожих дронів над областю.

"Щойно спілкувався з головами громад. Передають хлопцям з ППО подяку за кожен збитий "Шахед", - зазначив він.

Очільник облради назвав героями військових з повітряних командувань "Схід" та "Південь".

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Повітряні атаки РФ

Вранці 10 лютого війська РФ здійснили черговий масовий ракетний обстріл українських територій. Ворог здійснив 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300

Повідомлялося, що над Київською областю 10 лютого вдалося збити 10 ракет. За даними мера Києва, уламки одної з боєголовок впали на території Голосіївського району столиці. Над Одеською областю збили 13 ракет. Також ППО працювала в Дніпропетровській та Хмельницькій області. 

Загалом під час масованого удару росіяни влучили в об'єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори в шести областях.

Окрім ракет, російська армія також застосувала проти українців БПЛА. Вранці 11 лютого стало відомо, що у Дніпропетровській області ворожі безпілотники уразили три енергетичні об'єкти. Зафіксовані суттєві руйнування.

Згодом стало відомо, що армія РФ за вечір 10 лютого здійснила пуск 20 ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131 по території України. Всі БПЛА вдалося знищити українським військовим.

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