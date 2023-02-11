Наразі пожежі на усіх об'єктах ліквідовані.

На Дніпропетровщині ворожі безпілотники уразили три енергетичні об'єкти, зафіксовані суттєві руйнування.

"Ніч на Дніпропетровщині пройшла з тривогами та атаками ворожих безпілотників. Цілили по нашій критичній інфраструктурі. "Шахеди" уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один - у Нікопольському", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у Криворізькому районі один і той самий об’єкт ворог атакував двічі за добу.

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"Всюди суттєві руйнування. Сталися пожежі, які вогнеборці вже вгамували. На місцях прильотів працюють відповідні служби - ліквідують наслідки атак. Люди неушкоджені", - уточнив голова ОВА.

Масована атака 10 лютого

Як раніше повідомляв УНІАН, з 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ворог здійснив 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300.

В "Укренерго" заявили, що українська енергетична інфраструктура значно постраждала внаслідок масованого ракетного удару РФ 10 лютого, але катастрофи не сталося. Однак, внаслідок атаки було пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.

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