Напередодні ворожа армія здійснила чергову спробу знищити критичну інфраструктуру України.

Армія РФ за вечір 10 лютого здійснила пуск 20 ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131 по території України. Всі БПЛА вдалося знищити українським військовим.

Як зазначили Повітряні сили ЗС України, росіяни здійснили чергову спробу знищити критичну інфраструктуру України. Загалом за період з 18.00 по 23.55 ЗСУ знищили 20 ударних дронів.

"Пуски баражуючих боєприпасів здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря", - відзначили військові.

Наслідки повітряної атаки росіян 10 лютого

Нагадаємо, що вранці 10 лютого війська РФ здійснили черговий масовий ракетний обстріл українських територій. Ворог здійснив 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300.

Повідомлялося, що над Київською областю 10 лютого вдалося збити 10 ракет. За даними мера Києва, уламки одної з боєголовок впали на території Голосіївського району столиці. Над Одеською областю збили 13 ракет. Також ППО працювала в Дніпропетровській та Хмельницькій області.

Загалом під час масованого удару росіяни влучили в об'єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори в шести областях.

Окрім ракет, російська армія також застосувала проти українців БПЛА. Вранці 11 лютого стало відомо, що у Дніпропетровській області ворожі безпілотники уразили три енергетичні об'єкти. Зафіксовані суттєві руйнування.

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