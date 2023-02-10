Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків.

Внаслідок сьогоднішніх ранкових атак Росії пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК Енерго, постраждали енергетики.

Як повідомляє прес-служба ДТЕК, за попередньою інформацією, через атаку двоє працівників станцій отримали поранення. Їм оперативно надали медичну допомогу.

"Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків", - додали у прес-службі.

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Російська атака на Україну 10 лютого

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 10 лютого, російські військові розпочали вже 14-ту ракетну атаку на об'єкти української енергетичної інфраструктури.

Зокрема, рано вранці в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Повідомлялося про вибухи в Харкові, Дніпрі та Запоріжжі. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що по місту було здійснено найбільшу з початку повномасштабного вторгнення атаку. За годину в Запоріжжі зафіксовано 17 ворожих прильотів. Росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, о 4:00 ранку було завдано ударів по місту, ворог цілився в об'єкти критичної інфраструктури. Близько 10-ї години ранку РФ завдала ще одного удару по критичній інфраструктурі Харкова. Внаслідок цих злочинних дій росіян у Харкові близько 150 тисяч абонентів залишаються без електроенергії.

За даними Міністерства енергетики України під час сьогоднішнього масованого удару окупанти влучили в об'єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах застосовані аварійні відключення. В "Укренерго" заявили, що російські загарбники влучили в кілька об'єктів високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах.

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