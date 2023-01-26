Російські війська розпочали штурм Вугледара. Місто для російських окупантів має стратегічне значення, оскільки його загарбання дозволить покращити становище ЗС РФ на Донбасі, а також запобігти просуванню ЗСУ до Кримського "коридору", розповів журналіст Юрій Бутусов.
Для захоплення Вугледара росіяни зосередили з'єднання своїх найкращих військ - бригади морської піхоти та повітряно-десантних військ, запаси боєприпасів, пояснив Бутусов.
"Для нас успішна оборона Вугледара - це завдання максимальних втрат російським елітним бригадам. Ми пам'ятаємо як росіяни вже вперше намагались захопити Вугледар восени, і зупинились у селі Павлівка біля міста. Російська регулярна армія дуже чутлива до втрат, і у російських медіа піднялась тоді хвиля, що російські морпіхи розбиті", - написав Бутусов.
Також він додав, що Вугледар є зручним рубежем оборони – місто розташоване на висотах, ворог наступає з низини, є можливості завдати воргу нової поразки: "Битва за Вугледар буде визначати увесь хід подальшої війни на півдні України у 2023-му році".
Бої на Донбасі – що відбувається
25 січня стало офіційно відомо про те, що ЗСУ залишили Соледар, де російська армія сточила вже не один підрозділ об броню українських військових.
Після виходу з міста українські військові перебувають на підготовлених заздалегідь позиціях і зайняли оборону, розповів командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ "Мадяр". Наступ окупантів із півночі, де знаходиться Соледар, та з півдня може створити проблеми для Бахмута. Через це оборона наразі йде із трьох сторін.
У боях за Соледар РФ втратила стільки ж солдатів, скільки у двох чеченських війнах.
Разом з тим у Міноборони констатували посилення тиску російських військ на Бахмутському і Вугледарському напрямках. Водночас Інститут вивчення війни заявив про намір ЗС РФ розпочати наступ на Луганщині.