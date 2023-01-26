Для захоплення Вугледара росіяни зосередили з'єднання своїх найкращих військ.

Російські війська розпочали штурм Вугледара. Місто для російських окупантів має стратегічне значення, оскільки його загарбання дозволить покращити становище ЗС РФ на Донбасі, а також запобігти просуванню ЗСУ до Кримського "коридору", розповів журналіст Юрій Бутусов.

Для захоплення Вугледара росіяни зосередили з'єднання своїх найкращих військ - бригади морської піхоти та повітряно-десантних військ, запаси боєприпасів, пояснив Бутусов.

"Для нас успішна оборона Вугледара - це завдання максимальних втрат російським елітним бригадам. Ми пам'ятаємо як росіяни вже вперше намагались захопити Вугледар восени, і зупинились у селі Павлівка біля міста. Російська регулярна армія дуже чутлива до втрат, і у російських медіа піднялась тоді хвиля, що російські морпіхи розбиті", - написав Бутусов.

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Також він додав, що Вугледар є зручним рубежем оборони – місто розташоване на висотах, ворог наступає з низини, є можливості завдати воргу нової поразки: "Битва за Вугледар буде визначати увесь хід подальшої війни на півдні України у 2023-му році".

Бої на Донбасі – що відбувається

25 січня стало офіційно відомо про те, що ЗСУ залишили Соледар, де російська армія сточила вже не один підрозділ об броню українських військових.

Після виходу з міста українські військові перебувають на підготовлених заздалегідь позиціях і зайняли оборону, розповів командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ "Мадяр". Наступ окупантів із півночі, де знаходиться Соледар, та з півдня може створити проблеми для Бахмута. Через це оборона наразі йде із трьох сторін.

У боях за Соледар РФ втратила стільки ж солдатів, скільки у двох чеченських війнах.

Разом з тим у Міноборони констатували посилення тиску російських військ на Бахмутському і Вугледарському напрямках. Водночас Інститут вивчення війни заявив про намір ЗС РФ розпочати наступ на Луганщині.

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